Адвокат Ефремова попросил исключить из доказательств кадры первых минут после ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в суде, просит исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей, а также диск с записями первых минут после смертельного ДТП с участием артиста, снятые на мобильный телефон, передает РИА «Новости».

Защитник отметил, что эти видеозаписи были получены с нарушением протокола. По словам юриста, они должны быть признаны недопустимыми.

«Прошу исключить из доказательств протокол осмотра видеозаписей и диск, признанный вещественным доказательством, где содержатся видео, снятые Женжебиром В. В. на мобильный телефон», — сказал Эльман Пашаев.

Кроме того, адвокат также просил исключить данные биологической экспертизы.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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