Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко

Премьер-министр Россию Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера, режиссера, депутата, народного артиста России Николая Губенко.

Траурная телеграмма опубликована на сайте правительства. «Николай Николаевич прожил интересную жизнь, был уникальным человеком, талантливым, многогранным. Долгие годы Николай Николаевич совмещал театральную деятельность с общественной и депутатской. Возглавляя театр «Содружество актеров Таганки», он оставался верен традициям знаменитой труппы», — отметил Мишустин.

19 августа в театре «Содружество актеров Таганки» проходило прощание с Николаем Губенко. Актер скончался 16 августа 2020 года в возрасте 78 лет.

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