Определен лучший Джеймс Бонд в истории

Еженедельник RadioTimes провел среди своих читателей голосование, спросив, какой из актеров справился с ролью Джеймса Бонда лучше всех.

Поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. «Серебро» досталось Тимоти Далтону, а «бронза» — Пирсу Броснану

В фильмах об агенте 007 сыграли также Дэниэл Крейг, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.

Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах бондианы с 1962 по 1967 года.

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