Адвокат рассказал, в каком состоянии находится мать расчлененного рэпера Картрайта

Адвокат матери рэпера Энди Картрайта Антон Кобит рассказал об эмоциональном состоянии женщины после смерти сына. Об этом сообщает «Пятый канал».

Он отметил, что мать музыканта находится в подавленном состоянии из-за произошедшего и его обстоятельств.

«Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении», — добавил Кобит.

По его словам, женщина не имеет имущественных претензий к другой стороне, а надеется на установление истины и соответствующего наказания.

Адвокат подчеркнул, что мать Картрайта уверена в том, что ее сын был убит. В ближайшее время она приедет в Петербург с Украины.

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