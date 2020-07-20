Канье Уэст не смог войти в избирательный бюллетень Южной Каролины

Рэпер Канье Уэст не предоставил ни одной из 10 тыс. подписей, которые были необходимы для его внесения в избирательный бюллетень для президентских выборов от Южной Каролины . Об этом сообщает FOX News.

До этого рэпер провел предвыборный митинг в этом штате, на котором затронул такие темы, как международная торговля, аборты и лицензионные права.

Ранее Уэст просил жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень. Кроме того, дедлайн для регистрации в качестве кандидата в президенты в Южной Каролине истек 15 июля текущего года.

Также сообщалось, что после противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.

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