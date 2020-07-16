Ректор МГИМО опроверг слух о намерении Мединского возглавить вуз

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о планах бывшего министра культуры Владимира Мединского возглавить вуз.

«Нет, я ничего про это не слышал. С Мединским я не связывался, и он мне не звонил, не обсуждал это», — заявил Торкунов.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что должность ректора МГИМО займет Владимир Мединский. При этом Торкунов останется президентом вуза.

Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики МГИМО в 1992 году. В 1993-1994 годах обучался там же в аспирантуре. В 2012 году он занял должность министра культуры в правительстве Дмитрия Медведева. После своей отставки в 2020 году Мединский стал помощником президента России по культуре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без работы не остался: Мединскому нашли новый пост