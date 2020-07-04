Источник: защита Ефремова будет построена вокруг версии об эпилепсии

Адвокаты артиста Михаила Ефремова постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает актер. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным информатора, адвокаты будут вести линию защиты Ефремова в суде, заявляя о случившемся эпилептическом припадке прямо перед смертельной аварией.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, как защита Ефремова сможет доказать его невиновность.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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