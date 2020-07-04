Защита семьи Захарова ответила на обвинения адвоката Ефремова в «грязном шоу»

Слова адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о том, что родственники погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова устроили «грязное шоу», являются глумлением над потерявшими родственника людьми, заявил представитель семьи погибшего Александр Добровинский телеканалу «360».

Кроме того, Добровинский опроверг слова Пашаева о переговорах по поводу моральной компенсации. По словам адвоката семьи Захарова, диалога о компенсации никогда не было.

При этом Добровинский рассказал, что в 1998 году в идентичной аварии погиб двоюродный брат Сергея Захарова, при этом виновник полностью избежал наказания.

Ранее Пашаев заявлял, что стремление Ефремова возместить похоронные и другие расходы родственникам Захарова не имеет смысла, поскольку они хотят превратить трагедию в «источник дохода» и поэтому «такое шоу устроили».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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