Названы даты проведения «Кинотавра»

Стали известны даты проведения кинофестиваля «Кинотавр», сообщает РИА «Новости»

Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. «Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что формат фестиваля будет немного изменен. «Кинотавр» сможет принять меньшее число гостей, развлекательную программу сократят, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Ранее фестиваль был перенесен с июня на осень из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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