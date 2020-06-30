Продюсер Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус

Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» рассказал о том, как его коллега и друг Гарик Харламов переживал нападки хейтеров из-за откровенной сцены с участием своей жены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Джанибекян согласился с тем, что Харламову действительно было очень больно из-за интернет-троллинга. «При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества», — сказал он, добавив, что Харламов должен был быть готов к такому, поскольку несет ответственность за 7 млн подписчиков в своем Instagram. «Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании, но в их понимании – это абсолютно нормально. Ну что поделаешь, это жизнь», — поделился он в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе.

Премьера фильма «Текст» состоялась в конце октября 2019 года и сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съемок в постельных сценах. После этого появились слухи о возможном разводе звезд. 22 июня стало известно, что актеры действительно разводятся.

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