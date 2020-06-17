Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

Актер Михаил Ефремов, по вине которого в ДТП погиб человек, плохо себя чувствует и похудел на 6 кг, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов чувствует себя очень плохо, за неделю похудел на 6 кг», — сказал Пашаев.

Адвокат добавил, что ему пришлось ругаться с актером, потому что тот «хочет в следственный изолятор». Также Пашаев отметил, что брат погибшего готов принять моральную компенсацию от Ефремова, если это позволит адвокат семьи.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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