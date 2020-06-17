Ургант посмеялся над сыгравшим десантника Киркоровым

Шоумен Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале посмеялся над Филиппом Киркоровым, в одном из недавних роликов сыгравшим десантника.

Он отметил, что певец «посвятил» ВДВ несколько песен, в частности «Цвет настроения синий» и «Снег». «Если хочешь лететь – лети», — повеселился Ургант, предположив, что десантники бойкотируют Киркорова 2 августа — в день ВДВ. «Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни», — сказал телеведущий.

Филипп Киркоров снялся в ролике про десантников в рамках скетч-шоу для СТС «В Маске шоу». Ролик вызвал осуждение со стороны представителей ВДВ.

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