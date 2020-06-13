Бывший командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео про десантников

Певец Филипп Киркоров должен извиниться за свое юмористическое видео о десантниках, считает депутат Государственной думы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шаманова, Киркоров оскорбляет главные символы десантников: тельняшку и берет. Бывший командующий ВДВ порекомендовал певцу извиниться и удалить видео из социальных сетей «для своего же блага».

Ранее на странице Киркорова в Instagram было опубликовано видео, в котором он предстал в роли десантника. Видео является частью юмористического проекта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киркоров спел для Малышевой «песню простаты»