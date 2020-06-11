Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Сим-карта Михаила Ефремова была использована для входа в Telegram, передает РИА «Новости». Уведомления о том, что он появился в Telegram, были разосланы по списку контактов артиста.

Актеру, на днях ставшему виновником смертельного ДТП, по правилам домашнего ареста запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Кто зарегистрировался в мессенджере с помощью его сим-карты — пока неизвестно.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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