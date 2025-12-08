На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков обозначил условия работы по украинскому урегулированию

Песков: работа по украинскому урегулированию должна вестись за закрытыми дверями
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Россия 1».

Представителю Кремля задали вопрос о том, означают ли переговоры европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявления президента США Дональда Трампа о его недовольстве главой киевского режима, что разрешение конфликта будет затянуто из-за Киева.

«Не думаю, что это означает что-то. Это означает, что ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями», — ответил Песков.

До этого президент Украины после переговоров с премьер-министром Британии Киром Стармером покинул Даунинг-стрит. Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц также покинули резиденцию британского премьера. При этом Мерц выразил скептицизм относительно некоторых пунктов плана президента США Дональда Трампа о мирном урегулировании украинского конфликта.

8 декабря президент США Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали о надеждах, связанных с новой Стратегией нацбезопасности США.

