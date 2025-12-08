Путин изменил состав СПЧ

Путин подписал указ о ротации в СПЧ, совет покинет зампред Киркора

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, СПЧ покинут пять членов, в частности, директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора, занимавшая пост заместителя председателя совета. Путин этим же документом упразднил данную должность в СПЧ.

Помимо этого, состав совета покинут председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Из документа следует, что в состав СПЧ войдут четыре новых члена: ректор МПГУ Алексей Лубков, советник председателя правления «Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков и председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Ранее Путин изменил состав комиссии Совбеза РФ по информбезопасности.