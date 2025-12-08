На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин изменил состав СПЧ

Путин подписал указ о ротации в СПЧ, совет покинет зампред Киркора
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, СПЧ покинут пять членов, в частности, директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора, занимавшая пост заместителя председателя совета. Путин этим же документом упразднил данную должность в СПЧ.

Помимо этого, состав совета покинут председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Из документа следует, что в состав СПЧ войдут четыре новых члена: ректор МПГУ Алексей Лубков, советник председателя правления «Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков и председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова.

Ранее Путин изменил состав комиссии Совбеза РФ по информбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами