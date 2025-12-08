Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений в аэропорту Саратова Кореняко сообщал в 20:53 мск.

Утром 8 декабря в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу аэропорта Пулково. Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Их перехватили в Лужском районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. В настоящее время петербургский аэропорт принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

Ранее в России выявили рост числа страховых случаев с самолетами на земле.