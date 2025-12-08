На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участник СВО с инвалидностью может остаться без квартиры из-за «схемы Долиной»

В Вологодской области участник СВО купил у жертвы мошенников квартиру
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Участник СВО из Вологодской области пострадал из-за схемы с продажей квартиры у обманутой мошенниками пенсионерки. Об этом сообщает блогер и активист Сергей Городишенин.

По данным общественника, мужчина получил ранение на фронте и вернулся в регион. После оформления страховых выплат он потратил деньги на квартиру.

Однако позже выяснилось, что хозяйка жилья стала жертвой мошенников. По ее словам, неизвестные заставили ее совершить сделку и отправить средства на «безопасные счета». Сама пенсионерка покидать жилье отказалась.

Как рассказал сам боец, он боится, что его могут оставить без жилья. Известно, что он стал инвалидом.

Соответствующая махинация с недвижимостью получила название «схема Долиной», в честь певицы Ларисы Долиной. Находясь под давлением аферистов, артистка продала жилье за 112 миллионов рублей Полине Лурье и перевела средства неизвестным.

Позже певица подала в суд, чтобы вернуть квартиру и выиграла спор, однако Лурье пыталась оспорить это решение. В результате дело дошло до Верховного суда.

Ранее в Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами