Участник СВО с инвалидностью может остаться без квартиры из-за «схемы Долиной»

Участник СВО из Вологодской области пострадал из-за схемы с продажей квартиры у обманутой мошенниками пенсионерки. Об этом сообщает блогер и активист Сергей Городишенин.

По данным общественника, мужчина получил ранение на фронте и вернулся в регион. После оформления страховых выплат он потратил деньги на квартиру.

Однако позже выяснилось, что хозяйка жилья стала жертвой мошенников. По ее словам, неизвестные заставили ее совершить сделку и отправить средства на «безопасные счета». Сама пенсионерка покидать жилье отказалась.

Как рассказал сам боец, он боится, что его могут оставить без жилья. Известно, что он стал инвалидом.

Соответствующая махинация с недвижимостью получила название «схема Долиной», в честь певицы Ларисы Долиной. Находясь под давлением аферистов, артистка продала жилье за 112 миллионов рублей Полине Лурье и перевела средства неизвестным.

Позже певица подала в суд, чтобы вернуть квартиру и выиграла спор, однако Лурье пыталась оспорить это решение. В результате дело дошло до Верховного суда.

Ранее в Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной».