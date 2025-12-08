Мать обвиняемого в нападении в Котельниках рассказала о поведении сына перед инцидентом

Мать обвиняемого в нападении в Котельниках рассказала о сыне

Москвич, обвиняемый в нападении на женщину с сыном в Котельниках, перед произошедшим вел себя как обычно. Об этом в комментарии для ИА Регнум рассказала мать мужчины.

По ее словам, «ничего не предвещало беды». Ее сын не демонстрировал каких-либо отклонений от привычного поведения.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких знаков или звоночков, никаких перемен в поведении», – рассказала мать.

Родительница также добавила, что у ее сына не было депрессии. У него был круг близких и знакомых, одиноким женщина его не считает.

Сам мужчина на данный момент находится под арестом. Он, как полагают следователи, напал на соседку и ее маленького ребенка с молотком из-за шума в квартире. Ни мальчик, ни женщина не выжили.

По словам соседей, у семьи с мужчиной был затяжной конфликт. Женщина не раз жаловалась в домовой чат на соседа, который стучал по батареям и включал звук стука молотка.

