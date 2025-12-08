Зеленский заявил о подготовке Европой и Украиной своего вариант мирного плана

Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта в республике. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.

«Я думаю, завтра план будет готов, вечером — где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что Украина не может пойти на территориальные уступки. По его словам, у президента США Дональда Трампа «свое видение, которое отличается от украинского».

8 декабря Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали положение Зеленского на переговорах «цугцвангом».