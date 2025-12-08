На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский участник ОИ-2024 заявился на «Олимпиаду на стероидах»

Российский пловец Сомов выступит на «Олимпиаде на стероидах»
somatinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский пловец Евгений Сомов выступит на «Олимпиаде на стероидах». Об этом сообщили организаторы соревнований в социальных сетях.

Пока неясно, на какие дистанции он будет заявлен.

Сомов был единственным российским пловцом на Олимпийских играх — 2024. Он занял 13-е место на дистанции 100 м брассом, на дистанции 50 м вольным стилем он не смог выйти в полуфинал.

Enhanced Games («Игры на стероидах») — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет. Мероприятие запланировано на 21–24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн. Минувшим летом в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что дисквалифицируют спортсменов и официальных лиц, которые примут участие в Enhanced Games.

Ранее Украина потребовала отстранить российских фигуристов от Олимпиады.

Летние виды спорта
