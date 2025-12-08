В Кремле усомнились в возможности встречи Путина и Трампа до Нового года

Песков: речи о встречи Путина и Трампа до Нового года не идет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Первому каналу», что пока о возможности встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа до Нового года речи не идет.

«Пока об этом речи не идет», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что встреча Трампа и Путина должна быть подготовлена.

До этого пресс-секретарь заявил, что отказ США от мегафонной дипломатии можно оценивать только положительно.

3 декабря Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут придерживаться «принципа тишины» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Представитель Кремля также заявил, что Россия готова проводить встречи с США в рамках урегулирования конфликта на Украине столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Песков подчеркнул, что РФ высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по «поиску развязок» конфликта.

