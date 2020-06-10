Дело Ефремова хотят передать ГУ МВД Москвы

Дело актера Михаила Ефремова могут передать в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим требованием выступил прокурор Москвы Денис Попов. На данный момент дело находится в окружном главке.

Прокурор также поставил дело на личный контроль и потребовал соблюдения процессуальных прав всех участников уголовного процесса.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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