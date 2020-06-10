Россияне чаще всего подпевали Моргенштерну и Little Big на карантине

Во время соблюдения санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, россияне стали в два раза чаще просматривать тексты песен и интересоваться переводами с английского в режиме реального времени, сообщают аналитики музыкального сервиса «Звук».

Еще до начала карантина рэперы Моргенштерн и Витя АК выпустили клип на песню «РАТАТАТАТА». Текст этой песни россияне открывали в последние месяцы чаще всего. На втором месте оказались слова песни «Корономинус» дуэта Gidayyat, Gazan, на третьем — тандем группы «Тайпан» и 16-летней исполнительницы Agunda с песней «Луна не знает пути».

Среди песен на английском языке наиболее популярен был текст песни Uno панк-поп-рэйв-группы Little Big, также в топ попали Билли Айлиш — Bad Guy, Dance Monkey певицы Tones And I и ремикс казахского продюсера Иманбека Зейкенова на песню Roses рэпера Saint JHN.

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