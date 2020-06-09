Песня «Я свободен» стала главным хитом среди вышедших из самоизоляции россиян
Песня Валерия Кипелова «Я свободен» стала самым популярным среди россиян хитом после снятия режима самоизоляции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса сервиса «Яндекс.Музыка».
Также в топ вошли песни I Want to Break Free, We Are The Champions рок-группы Queen, Stayin Alive коллектива Bee Gees, Feeling Good группы Muse.
На прогулку с друзьями и семьей россияне решили отправиться под песню «Летние вечера» группы «Дайте танк (!)», а на вечеринку — под «Плачу на техно» дуэта Cream Sodа и «Хлеб» и «Видели ночь» группы Zdob si Zdub.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в городе отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том числе режим самоизоляции и пропуска.
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