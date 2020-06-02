Киркоров спел для Малышевой «песню простаты»

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров появился в новом выпуске передачи »#вмаскешоу» канала СТС.

В скетче, опубликованном в Instagram певца, он посмеялся над передачей Елены Малышевой «Жить здорово!», где нередко появляются песни от лица различных органов тела человека — например, в начале 2019 года вирусную популярность приобрела прозвучавшая на шоу песня матки. Киркоров на камеру исполнил песню простаты. «Ты следи за собой, не болей, и меня помассируй скорей», — поет Киркоров, выглядывая из капюшона кофты.

Телеведущая на пародию Киркорова пока не отреагировала.

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