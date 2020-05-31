В Британии показали трейлер сериала об отравлении Скрипалей

Компания «Би-би-си» One показала трейлер сериала, который посвящен инциденту в британском Солсбери, связанному с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Deadline.

Мини-сериал получил название «Отравление в Солсбери». Планируется, что он будет состоять из трех серий.

Премьера сериала запланирована на 14 июня. Последующие серии выйдут 15 и 16 числа. В работе приняли участие актер Рейф Сполл («Мир Юрского периода» и «Жизнь Пи»), а также Анна-Мари Дафф.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.