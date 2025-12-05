Китайцы едут в Мурманск для зачатия «счастливых детей» под северным сиянием

SHOT: туристы из КНР едут в Мурманск, чтобы зачать ребенка под северным сиянием

После запуска безвизового режима между Россией и Китаем Мурманская область переживает туристический бум. Бронирования на праздничные даты уже выросли на 20%, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным туроператоров, многих китайских туристов привлекает древнее поверье, согласно которому зачатие ребенка под северным сиянием гарантирует ему счастливую жизнь и рождение мальчика. Помимо этого, гости посещают Териберку, чтобы увидеть северное сияние, девственные снега и китов.

«Китайцы верят, что зачатие ребенка под северным сиянием гарантирует ему счастливую жизнь, а также обеспечит рождение мальчика», — отмечается в сообщении.

Российский союз туриндустрии прогнозирует, что в следующем году спрос на поездки в Мурманскую область вырастет еще на 40%. Всего до конца года Россию могут посетить до 500 тысяч китайских туристов, а в 2026 году их число может достичь двух миллионов.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого, по данным издания «Коммерсантъ», спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%. Самыми популярными направлениями поездок стали курортный полуостров Хайнань, а также Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.

Ранее Минэкономразвития призвал ускорить запуск группового безвиза между РФ и Индией.