Педофила, надругавшегося над несовершеннолетними в Петербурге, отправили в колонию

В Петербурге педофила отправили в колонию на 15 лет
Илья Наймушин/РИА Новости

В Петербурге педофил-порнограф надругался над несовершеннолетними и получил срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все произошло в период с 24 февраля по 8 августа 2024 года в квартирах в Колтушах и Пушкине. Мужчина, зная о возрасте своей жертвы, снял на мобильный телефон порно с участием подростка 2007 года рождения. Также он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другого потерпевшего, 2014 года рождения, используя его беспомощность. Он также снял это на видео.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра. Также с осужденного взыскали компенсация морального вреда: 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего 2007 года рождения и 1 млн рублей в пользу потерпевшего 2014 года рождения.

Ранее мужчину лишили гражданства РФ за надругательство над ребенком.

