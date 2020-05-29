Гарри Поттер стал самым популярным в России детским персонажем

Рейтинг популярных у россиян детских персонажей возглавил Гарри Поттер — персонаж книг Джоан Роулинг о школе волшебства Хогвартс, сообщает книжный сервис MyBook со ссылкой на собственные данные.

В топ-5 среди электронных и бумажных аудиокниг также вошли дядя Федор из книги «Зима в Простоквашино» Эдуарда Успенского, Карлсон — герой сказки «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен, Черити Тиддлер из книги английской писательницы Мари-Од Мюрай и домовенок Кузя из сказки Татьяны Александровой.

В отдельном зачете аудиокниг на первом месте оказался дядя Федор, на втором — Карлсон, на третьем — домовенок Кузя и Пеппи, на четвертом — царь Колбаска из книги «Сказки о царе Колбаске» писательницы Марии Рупасовой, на пятом — Ежик в тумане из сказок Сергея Козлова.

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