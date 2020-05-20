Путин обратился к празднующей юбилей Центральной музыкальной школе

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к преподавательскому составу, учащимся и выпускникам Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Школа празднует 85-летний юбилей. Путин отметил, что коллектив по праву может гордиться богатой историей ЦМШ, поколениями выпускников, которые добились профессиональных успехов и внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры. «И конечно, с глубоким удовлетворением отмечу большой, подвижнический труд педагогов и наставников, вложивших в любимых воспитанников частицу своей души, сумевших привить им искреннюю, беззаветную любовь к избранному делу», — говорится в президентской телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил надежду, что коллектив школы и далее будет продолжать традиции предшественников и укреплять ее авторитет.

Центральная музыкальная школа Московской консерватории, в которую вошла и группа для одаренных детей, была создана в мае 1935 года. Первым директором ЦМШ стала Ираида Васильевна Васильева-Шерешевская, ранее возглавлявшая детское отделение консерватории.