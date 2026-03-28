Сборная России лишилась тренера

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский завершил работу в национальной команде, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — говорится в официальном Telegram-канале СБР.

Каминский работал в биатлонной сборной России с 2020 года, до этого занимая аналогичную должность в лыжных гонках.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

