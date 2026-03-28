«Не хочу ворошить грязное белье»: тренер объяснил уход из сборной России

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью «Матч ТВ» прокомментировал уход из национальной команды.

«Причин много. Не хочу ворошить грязное белье», — заявил специалист.

Каминский работал в биатлонной сборной России с 2020 года, до этого занимая аналогичную должность в лыжных гонках.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков раскритиковал организаторов ЧР в Тюмени.