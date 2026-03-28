Папа Римский попросил жителей богатого европейского княжества помочь нуждающимся

Папа Лев XIV призвал жителей Монако использовать свою веру и богатство во благо
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV посетил княжество Монако, чтобы призвать его жителей использовать свою веру и богатство во благо других людей. Об этом сообщает газета The Independent.

Под грохот пушечного выстрела принц Монако Альберт и принцесса Шарлен встретили Льва XIV на вертолетной площадке, расположенной неподалеку от пристани, где пришвартованы огромные яхты богатых и знаменитых персон.

Понтифика доставил из Ватикана в княжество итальянский военный вертолет. Это первый визит главы Святого престола в Монако со времен папы Павла III (1538 год).

По данным издания, цель визита папы Льва XIV — продемонстрировать то, как небольшие государства, такие как Ватикан и Монако, могут оказывать значительное влияние на мировой арене, особенно во время войн, отстаивая традиционные католические ценности.

Монако — одна из немногих европейских стран, где католицизм является официальной государственной религией. Принц Альберт недавно отклонил предложение о легализации абортов, сославшись на важную роль, которую католицизм играет в обществе королевства, говорится в статье.

В программу визита Льва XIV входит частная встреча с принцем Альбертом и принцессой Шарлен во дворце, встреча с католической общиной Монако в соборе и проведение мессы на спортивном стадионе.

Ранее папа Римский Лев XIV призвал запретить авиаудары, что вызвало удивление в РПЦ.

 
