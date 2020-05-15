Сосед Жигунова подтвердил его роман с копией Заворотнюк

Сосед актера Сергея Жигунова, академик Российской академии Художеств Сергей Заграевский подтвердил его новый роман, сообщает издание «Собеседник».

По словам Заграевского, актер уже познакомил избранницу со своей мамой Галиной Ивановной. «Я слышал, что с Верой он все-таки расстался. Сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме», — рассказал он.

Ранее СМИ рассекретили личность новой возлюбленной Жигунова — утверждается, что это журналистка Виктория Ворожбит. Поклонники артиста нашли ее копией бывшей избранницы Жигунова — актрисы Анастасии Заворотнюк.

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