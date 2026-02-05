Россиянин избил приятеля и облил его кипятком из чайника

В Рязани задержали мужчину, который избил и облил кипятком своего знакомого

В Рязани перед судом предстанет 47-летний местный житель, обвиняемый в жестоком избиении своего знакомого, пострадавшего спасли врачи. ОБ этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в частном доме на улице Шаповской. По версии следствия, между двумя пьяными гостями вспыхнула ссора после того, как один из них назвал другого «героиновым барыгой». Обвиняемый в ответ нанес потерпевшему несколько ударов, а когда тот упал, облил его кипятком.

43-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и ожоги третьей степени. Нападавший скрылся, но позже был задержан. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков, грабеж и вождение в пьяном виде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

