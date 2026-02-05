Размер шрифта
Общество

Москвичка выложила 50 постов с нацистской символикой и оказалась за решеткой

РИА Новости: в Москве женщину отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве женщина попала за решетку за посты с нацистской символикой. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Внимание стражей порядка привлекли посты женщины в ее личном Telegram-канале, на который были подписаны около 600 человек. Дорогомиловский суд установил, что она на протяжении года разместила там 50 постов с изображениями нацистской символики.

Суд признал ее виновной по пятидесяти эпизодам административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование нацистской символики. Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.

До этого российский студент во время лекции «пошутил», показав всем нацистскую свастику. Юноша сказал, что идеологического подтекста в его действиях не было.

Ранее на москвича составили 45 протоколов за демонстрацию запрещенной символики в интернете.
 
