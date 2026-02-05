Размер шрифта
Детсад в Дагестане, где дети отравились угарным газом, работал без лицензии

Детский сад в Дагестане с отравленными детьми не имел лицензии
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В детском саду Дагестана, где дети отравились угарным газом, размещался в одноэтажном доме не имел необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам, сообщает РИА Новости.

«Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?» — заявил Меликов.

До этого министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что детский сад был подключен к газовым сетям незаконно.

2 февраля стало известно, что десять детей госпитализировали в центральную районную больницу из частного детсада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту. В министерства здравоохранения региона сообщили, что состояние детей не вызывает опасений.

Ранее в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних.
 
