Детсад в Дагестане, где дети отравились угарным газом, работал без лицензии

Детский сад в Дагестане с отравленными детьми не имел лицензии

В детском саду Дагестана, где дети отравились угарным газом, размещался в одноэтажном доме не имел необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам, сообщает РИА Новости.

«Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района?» — заявил Меликов.

До этого министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что детский сад был подключен к газовым сетям незаконно.

2 февраля стало известно, что десять детей госпитализировали в центральную районную больницу из частного детсада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту. В министерства здравоохранения региона сообщили, что состояние детей не вызывает опасений.

