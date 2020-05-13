Дробыш опроверг кражу песни для Самбурской

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с изданием «Подъем» ответил на обвинения в плагиате песни для Настасьи Самбурской.

Дробыш опроверг заявление поэтессы Анастасии Рыбачук о том, что он якобы украл текст ее стихотворения для песни «Старая». По его словам, поэтесса и композитор уговаривали его взять песню в работу. «А потом надо было прийти в офис и подписать бумагу. И вот автор музыки пришел и говорит: «Я подпишу, а она попозже». А мне было плевать, я же не собираюсь забирать авторство. Но она не пришла, дождалась, когда песня выйдет, — налицо мошенничество бестолковое», — пояснил Виктор Дробыш.

При этом, уточнил продюсер, песня оформлена на Рыбачук. «Такие песни — ничего не случится, если они вообще не будут существовать на земле», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Рыбачук подала на Дробыша и Самбурскую в суд.

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