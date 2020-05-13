Врач раскрыл возможную причину пневмонии у Надежды Бабкиной

Певица Надежда Бабкина могла заболеть пневмонией после попадания дезинфицирующих средств в увлажнитель воздуха, сообщает Nation News со ссылкой на мнение врача Николая Косенкова.

По словам Косенкова, некоторые из таких средств могут вызвать бессимптомную атипичную пневмонию. Врач уточнил, что вещество полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) с 2006 по 2011 год ПГМГ применяли в увлажнителях воздуха в Южной Корее, и медики обратили внимание, что длительное вдыхание вещества в увлажнителях воздуха может привести к быстрому появлению прогрессирующей атипичной пневмонии. «После запрета использования ПГМГ случаи заболевания и смертность прекратились», — уточнил врач. Он предупредил, что ингаляционное воздействие ПГМГ повреждает легкие и вызывает гибель клеток слизистой оболочки бронхиол, а также приводит к повреждению альвеол.

При этом в России вещество используется для дезинфекции с 2001 года.

6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония. После этого она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. К 1 мая певица была выписана из больницы.

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