Россияне назвали Гермиону любимым персонажем «Гарри Поттера»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/10736999/upload-02-pic905-895x505-43685.jpg">

Россияне назвали Гермиону Грейнджер любимым персонажем серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, сообщает книжный сервис MyBook со ссылкой на данные собственного исследования.

За смелую и умную Гермиону проголосовали 54% опрошенных, за Гарри — 48%. Третье место занял Северус Снегг (37%), четвертое — Сириус Блэк (26,9%), пятое — Добби (25%).

Самой читаемой книгой серии стал первый роман о Поттере — «Гарри Поттер и философский камень». Его хотя бы раз открывали 97% респондентов.

Всемирный день Гарри Поттера празднуется 2 мая, когда, по сюжету книги, состоялась битва за Хогвартс и закончилась Вторая магическая война.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ узнали подробности о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

— В новых «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

— Дэниел Рэдклифф заявил, что Гарри Поттер сделал его алкоголиком