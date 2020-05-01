Россияне назвали Гермиону любимым персонажем «Гарри Поттера»
Россияне назвали Гермиону Грейнджер любимым персонажем серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, сообщает книжный сервис MyBook со ссылкой на данные собственного исследования.
За смелую и умную Гермиону проголосовали 54% опрошенных, за Гарри — 48%. Третье место занял Северус Снегг (37%), четвертое — Сириус Блэк (26,9%), пятое — Добби (25%).
Самой читаемой книгой серии стал первый роман о Поттере — «Гарри Поттер и философский камень». Его хотя бы раз открывали 97% респондентов.
Всемирный день Гарри Поттера празднуется 2 мая, когда, по сюжету книги, состоялась битва за Хогвартс и закончилась Вторая магическая война.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ узнали подробности о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
— В новых «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
— Дэниел Рэдклифф заявил, что Гарри Поттер сделал его алкоголиком