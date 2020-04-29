После критики жертв домашнего насилия Тодоренко снимет о них кино

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Телеведущая Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии, рассказала в своем Telegram-канале популярная блогерша Саша Митрошина.

Премьера должна состояться уже 1 мая. «Сегодня ко мне Регина Тодоренко приедет брать интервью для ее фильма про домашнее насилие», — пояснила блогерша, активно агитирующая за принятие закона о домашнем насилии.

В одном из недавних интервью Регина Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого звезда подверглась травле в сети, с ней расторгли несколько рекламных контрактов, журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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