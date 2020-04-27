Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

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Актер Сергей Маковецкий, сыгравший в «Зулейха открывает глаза», ответил на критику сериала, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, чувства истинно верующих оскорбить нельзя.

«Кроме всего прочего, это только кино», — добавил Маковецкий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить телесериал на предмет оскорбления чувств верующих. Недовольство выразили также представители Духовного собрания мусульман из-за того, что в одном из эпизодов реальные муфтии были названы политзаключенными.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира. По сюжету книги и снятого по ней сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

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