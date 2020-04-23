Disney снимает новый сериал по «Звездным войнам» с женщиной в главной роли

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Студия Disney начала работу над сериалом по вселенной «Звездных войн», в центре сюжета которого окажется женщина, передает Variety.

Пока проект остается безымянным. Действие сериала разворачивается во времени, о котором не рассказывали другие части франшизы. Продюсером и сценаристом выступила Лесли Хэдланд — автор сериала «Жизни матрешки».

Дата премьеры сериала неизвестна.

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