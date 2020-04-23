Первый 3D-мультфильм про Чебурашку вышел в Японии

Японские мультипликаторы опубликовали новый анимационный фильм о Чебурашке, передает Anime News Network.

Это первый мультфильм о персонаже из книг Эдуарда Успенского, выполненный в технике 3D-анимации. По сюжету, крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, и тот помогает крокодилу стать звездой зоопарка.

Японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке в 2003 году. Ранее японские мультипликаторы представили рисованный сериал и полнометражный мультфильм о персонаже.

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