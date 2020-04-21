Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом

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Актер и режиссер Иван Щеголев умер на 60-м году жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на Ефима Любинского — продюсера телесериала «Морозова», где Щеголев был ведущим режиссером.

По словам Любинского, у госпитализированного 10 апреля Щеголева был диагностирован коронавирус, смерть наступила в Городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова. «Вирус — что тут еще скажешь», — резюмировал Любинский.

Щеголев принимал участие в создании 100 серий обоих сезонов сериала «Морозова». Сериал должен был быть продлен на третий сезон.

Иван Щеголев снял в последней кинороли Евгения Леонова в картине «Американский дедушка». Также снял сериалы «Кулагин и партнеры» и «Карпов», «Поворот ключа».