Собчак высмеяла искупавшихся в «Дошираке» Бузову и Ивлееву
Телеведущая Ксения Собчак посмеялась в Instagram над теми, кто принимает участие в веселых челленджах во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
По словам Собчак, некоторые посты ей хочется «развидеть». «Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — сказала она, намекнув на недавние купания коллег по экрану Анастасии Ивлеевой и Ольги Бузовой в «Дошираке».
Собчак также поделилась опасениями, что вскоре в социальных сетях можно будет увидеть эпиляцию бикини клеем в прямом эфире.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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