Собчак высмеяла искупавшихся в «Дошираке» Бузову и Ивлееву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/527/13046527/391-93-pic905-895x505-70740.jpg">

Телеведущая Ксения Собчак посмеялась в Instagram над теми, кто принимает участие в веселых челленджах во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

По словам Собчак, некоторые посты ей хочется «развидеть». «Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах», — сказала она, намекнув на недавние купания коллег по экрану Анастасии Ивлеевой и Ольги Бузовой в «Дошираке».

Собчак также поделилась опасениями, что вскоре в социальных сетях можно будет увидеть эпиляцию бикини клеем в прямом эфире.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Виктория Бекхэм позвала весь мир на свой день рождения

— Художник Бэнкси представил работу о самоизоляции

— Ольга Бузова искупалась в ванне с дошираком