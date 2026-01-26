Размер шрифта
В СК Мурманска развернули пункт помощи населению

СК Мурманска: на территории следственного управления развернули пункт поддержки
Максим Блинов/РИА Новости

На территории следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области развернули пункт поддержки населения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Его открыли по адресу: улица Карла Либкнехта, 48, следует из сообщения. Пункт начал работу 26 января в 13:00 по местному времени.

«Посетители будут обеспечены горячим питанием и горячим чаем. Кроме того, уже сейчас граждане могут обратиться в управление для оказания помощи в зарядке мобильных телефонов и пауэрбанков, чтобы оставаться на связи с родными и близкими, а также получать важную информацию», — сказано в нем.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморскепроизошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жильцы 40 домов в Подмосковье остались без света из-за фуры, врезавшейся в опоры ЛЭП.
 
