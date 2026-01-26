Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Красноярском крае арестовали бывшего министра по делу о взятке

Экс-замминистра транспорта Красноярского края арестован по делу о взятке
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Два человека заключены под стражу в Красноярском крае по делу о взятке в 6 млн рублей за общее покровительство при закупке нефтепродуктов для нужд дорожной организации. Об этом сообщил ГСУ СК РФ по краю в Telegram-канале.

Всего по этому делу задержаны два местных жителя, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Их имен в ведомстве не назвали. При этом в правоохранительных органах ТАСС заявили, что один из арестованных — бывший замминистра транспорта Красноярского края Александр Мордань.

По версии следствия, 15 апреля 2024 года дорожная организация «КрайДЭО» заключил договор с одной из местных компаний на поставку битума, мазута и сырой нефти. Стоимость договора составила 400 млн рублей.

В августе и декабре 2024 года бывший заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению «КрайДЭО» получил в Москве от директора коммерческой компании взятку в сумме 6 млн рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий. Впоследствии часть денежных средств подозреваемый передал своим сообщникам.

25 января генеральная прокуратура потребовала изъять имущество бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Ранее в Волгограде полицейские выявили коррупционное преступление в сфере ЖКХ.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!