В Красноярском крае арестовали бывшего министра по делу о взятке

Два человека заключены под стражу в Красноярском крае по делу о взятке в 6 млн рублей за общее покровительство при закупке нефтепродуктов для нужд дорожной организации. Об этом сообщил ГСУ СК РФ по краю в Telegram-канале.

Всего по этому делу задержаны два местных жителя, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Их имен в ведомстве не назвали. При этом в правоохранительных органах ТАСС заявили, что один из арестованных — бывший замминистра транспорта Красноярского края Александр Мордань.

По версии следствия, 15 апреля 2024 года дорожная организация «КрайДЭО» заключил договор с одной из местных компаний на поставку битума, мазута и сырой нефти. Стоимость договора составила 400 млн рублей.

В августе и декабре 2024 года бывший заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению «КрайДЭО» получил в Москве от директора коммерческой компании взятку в сумме 6 млн рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий. Впоследствии часть денежных средств подозреваемый передал своим сообщникам.

25 января генеральная прокуратура потребовала изъять имущество бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Ранее в Волгограде полицейские выявили коррупционное преступление в сфере ЖКХ.