«Роскосмос» выставил на торги Миасский машиностроительный завод

В Челябинской области имущество АО «Миасский машиностроительный завод» (входит в госкорпорациию Роскосмос) выставили на торги. Начальная цена — 2,6 миллиарда рублей. Прием заявок начался в понедельник, 26 января. Сами торги назначены на 23 марта. Информация об этом опубликована на «Федресурсе».

В размещенных сопроводительных документах указано, что на торги выставлен единый лот, в который входит ограниченно оборотоспособное имущество должника — стратегического предприятия, задействованного в выполнении государственного оборонного заказа и обеспечении федеральных государственных нужд в сфере обороноспособности и безопасности РФ. Начальная цена лота составляет 2 649 785 453 рубля, шаг аукциона установлен на уровне 5%.

В лот включены три корпуса, 149 единиц техники, 36 объектов недвижимости и 3 351 единица движимого имущества, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа. Кроме того, покупателю перейдут объекты коммунальной инфраструктуры с инженерными коммуникациями, а также земельные участки с оформленными сервитутами.

Миасский машиностроительный завод был создан осенью 1959 года на базе бывшего ракетного завода № 139 и цеха № 3 по производству ракетной техники как экспериментальное предприятие. В 2008 году ФГУП «ММЗ» было реорганизовано в ОАО «Миасский машиностроительный завод». Помимо продукции оборонного назначения, предприятие выпускает светодиодные светильники, а также оборудование для нефтехимической и пивоваренной отраслей. Согласно данным Rusprofile, учредителем АО «ММЗ» является АО «ГРЦ Макеева», входящее в структуру Роскосмоса, руководителем — конкурсный управляющий Анатолий Селищев. Финансовая отчетность компании после 2018 года не раскрывается.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали обсуждение с НАСА сроков сведения МКС с орбиты.